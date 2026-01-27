Ma loro… Adelaide la sorella di Stefano De Martino rompe il silenzio dopo il lutto Tanto dolore

La famiglia De Martino si confronta con il dolore del lutto attraverso immagini che esprimono il proprio stato d'animo. Dopo un periodo di silenzio, Adelaide ha deciso di condividere un messaggio che riflette la sua sofferenza, offrendo uno sguardo sincero sul momento difficile che sta attraversando. Un gesto che testimonia il modo in cui l'arte e le immagini possono diventare strumenti di comunicazione e conforto.

Dopo giorni di silenzio e discrezione, il dolore trova una via semplice ma potentissima: quella delle immagini. Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino, torna sui social senza spiegazioni e senza parole, scegliendo un gesto essenziale per ricordare il padre. Nelle sue Instagram stories compare un breve video in bianco e nero: Enrico De Martino gioca, fa il solletico e stringe a sé il nipotino Mattia Di Domenico, nato nel 2023. Nessuna didascalia, solo un cuore rosso. E l’audio originale lasciato intatto, come a proteggere quel frammento di quotidianità da qualunque filtro. Sui social un ricordo intimo che parla da solo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Adelaide De Martino, sorella di Stefano, ha ripreso a condividere momenti sui social, dedicando un messaggio al padre dopo un periodo di silenzio.

Adelaide De Martino ha scelto i social per condividere un ricordo, rompendo il silenzio dopo il lutto.

