M5s mozione per una seconda Asl nel sud del Salernitano

Il Movimento 5 Stelle propone l’istituzione di una seconda Asl nel sud della Provincia di Salerno, presentando una mozione di indirizzo nei Consigli comunali di Vallo della Lucania. La proposta mira a migliorare l’organizzazione e l’efficienza dei servizi sanitari locali, rispondendo alle esigenze della popolazione del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Movimento 5 Stelle porta formalmente nelle istituzioni locali la proposta di istituire una seconda Asl nella parte sud della Provincia di Salerno, con il deposito di una mozione di indirizzo presentata nei rispettivi Consigli comunali dai portavoce del Gruppo Territoriale di Vallo della Lucania. A firmare e depositare l’atto sono stati Iolanda Molinaro, consigliera comunale di Vallo della Lucania, Luca De Feo, consigliere comunale di Castelnuovo Cilento, Fulvio Di Matteo, consigliere comunale di Orria, Alberico Sorrentino, consigliere comunale di San Giovanni a Piro, Pasqualino Cirillo, consigliere comunale di Perito, e Leonardo Vaccaro, consigliere comunale di Omignano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

