Lutto nel Sondriese per la morte di Luca Proh | aveva 19 anni

Il Sondriese piange Luca Proh, morto a soli 19 anni. La notizia ha sconvolto amici, familiari e tutto il paese. Luca si è spento dopo aver combattuto contro una malattia incurabile, lasciando un vuoto grande tra chi lo conosceva. La sua scomparsa ha portato dolore e tristezza tra quanti lo avevano incontrato nel corso degli anni.

Oggi i funerali a Mossini del giovanissimo calciatore. Il toccante messaggio dei compagni del PentaPiateda: "Ci hai insegnato cosa vuol dire crederci per davvero e non arrendersi fino al fischio finale" Sgomento e profonda commozione nel Sondriese per la prematura scomparsa di Luca Proh, morto a soli 19 anni a causa di una malattia incurabile. Il giovane si è spento all’Hospice di Morbegno nella serata di domenica. La notizia ha colpito duramente la comunità attorno al capoluogo valtellinese, lasciando senza parole familiari, amici e chi lo aveva conosciuto dentro e fuori dal campo da calcio. Diciannove anni, residente a Mossini, frazione di Sondrio, Luca aveva conseguito il diploma di maturità all’Itt Mattei nel 2025.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su Luca Proh Sondrio piange Luca Proh, 19 anni, il calcio e una lezione che resta: ‘Non arrendersi fino al fischio finale’ In questa occasione, si ricorda Luca Proh, giovane calciatore della PentaPiateda, scomparso a causa di una grave malattia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Luca Proh Argomenti discussi: Lutto nel Sondriese per la morte di Luca Proh: aveva 19 anni; Valtellina in lutto per Luca Proh, 19enne calciatore del Penta Piateda; Il calcio sondriese piange Luca Proh, difensore della Penta Piateda scomparso a soli diciannove anni; Sondrio piange Luca Proh 19 anni il calcio e una lezione che resta | ‘Non arrendersi fino al fischio finale’. Come si supera il lutto per la morte di un animale di casa? L'accettazione sociale e quando adottarne un altroÈ il momento che più temiamo quando iniziamo a veder comparire una maschera di pelo bianco sul muso del nostro cane oppure se ci accorgiamo di qualche problema di salute in più nel gatto di casa. Poi ... corriere.it Sondrio, la commozione dei compagni di squadra del calciatore Luca Proh: ci hai insegnato cosa vuol dire non arrendersi fino al fischio finale - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.