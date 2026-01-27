Lutto nel Pd il doloroso annuncio | Mancherà la sua passione civile

In un momento di lutto, la comunità politica di Brescia riflette sulla perdita di una figura fondamentale. La scomparsa di questa persona ha lasciato un vuoto nel tessuto civile e istituzionale, segnando profondamente la vita di coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata. La notizia richiama l'importanza del ruolo civico e della coesione sociale nel territorio.

La comunità politica bresciana si è svegliata oggi avvolta in un velo di profonda tristezza. La scomparsa di una figura chiave per il tessuto civile e istituzionale del territorio ha lasciato un vuoto che va ben oltre i confini della dialettica di partito, toccando corde umane e personali in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino. In un'epoca spesso segnata da una politica urlata, il ricordo che emerge in queste ore è quello di un uomo che ha saputo fare della pacatezza e dell'ascolto le sue cifre distintive. Il dolore attraversa trasversalmente le fila del centrosinistra locale, che si stringe attorno alla memoria di un protagonista instancabile, capace di incarnare l'idea di militanza come un dono continuo e incondizionato.

Lutto nel mondo politico bresciano, è morto Gianbattista Ferrari. Si è spento nella notte al civile, dove era ricoverato. In passato fu consigliere regionale lombardo e comunale in città.

