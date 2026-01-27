Lupi avvistamenti e polemiche L’Enpa | stop al clima di terrore Proposte choc

L’Enpa chiede di interrompere il clima di paura attorno ai lupi, che si è alimentato senza proporre soluzioni tecniche o gestionali. L’organizzazione evidenzia come le recenti polemiche e gli avvistamenti abbiano generato un clima di tensione ingiustificato, sottolineando la necessità di interventi basati su dati e approcci equilibrati per la tutela della fauna e della sicurezza pubblica.

Pesaro, 27 gennaio 2026 – “ È stato alimentato un clima di terrore per giustificare l’abbattimento del lupo, senza offrire soluzioni tecniche o gestionali”. Enpa, l’ente nazionale protezione animali sezione di Pesaro e Urbino, prende le distanze dall’incontro organizzato dall’associazione ‘Tutela Ambiente e Vita Rurale’ l’altra sera a Pesaro. "Platea terrorizzata”. L’iniziativa, proposta per aprire uno spazio di confronto in seguito agli episodi di avvistamenti di lupi in zone urbane e lungo le strade, avrebbe secondo l’associazione avuto il demerito di “terrorizzare la platea con informazioni inesatte, nonché citando presunti attacchi all’uomo, sottacendo che l’ultimo caso documentato in Italia risale ai primi del ‘900 e che i rarissimi casi di ‘lupi confidenti’ sono oggi gestiti con protocolli scientifici rigorosi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'aumento delle segnalazioni di lupi in Abruzzo solleva preoccupazioni e richiede interventi mirati.

Nella notte tra il 7 e l'8 gennaio, i boschi di Monte Morello sono stati teatro di diversi avvistamenti di lupi, dopo le recenti nevicate.

