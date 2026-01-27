L’università di Pisa svela il trucco | ecco il metodo che scova la plastica finta nel compostabile

L'Università di Pisa ha sviluppato un metodo efficace per individuare la plastica finta negli imballaggi compostabili. Questa scoperta permette di contrastare le frodi nel settore dell’eco-sostenibilità, garantendo prodotti più affidabili e rispettosi dell’ambiente. Un passo avanti importante nella lotta contro le false certificazioni, contribuendo a promuovere pratiche più trasparenti e consapevoli.

Dietro molti imballaggi apparentemente ecologici si nasconde una truffa silenziosa. Ora però c'è uno strumento per smascherarla. Un team del Dipartimento di chimica dell'università di Pisa ha messo a punto un metodo infallibile per individuare le componenti non biodegradabili aggiunte illegalmente nelle bioplastiche. Lo studio, condotto in collaborazione con il consorzio Biorepack, parte da un dato allarmante. I primi test hanno rivelato che circa la metà delle buste controllate non rispetta le norme. Si tratta per lo più di prodotti di provenienza extra-Ue. All'interno contengono quantità di polietilene (plastica tradizionale) che arrivano fino al 5%, ben oltre il limite tollerato dalla legge.

