In un contesto storico che richiama la società medievale, l’ultimo guerriero rappresenta un esempio di impegno e disciplina. La sua libertà risiede nel comportamento impeccabile, considerato l’unica via per mantenere e raddrizzare la forma umana. Questo concetto invita a riflettere sull’importanza di valori come il rispetto e l’autodisciplina come fondamenta di una vita autentica e responsabile.

“L’unica libertà del Guerriero consiste nel comportarsi in modo impeccabile. L’impeccabilità non è soltanto libertà, è anche l’unica via per raddrizzare la forma umana” Roma, 27 gen – Nella società organica medioevale si è manifestata per l’ultima volta nella Storia la tripartizione degli ordini sociali. Il Clero ( Oratores) si occupava della salvezza delle anime. Il ceto cavalleresco ( Bellatores), era invece preposto alla protezione armata della società. Infine i Laboratores provvedevano alla produzione economica. I cavalieri si addestravano nelle Sippe, famiglia allargata dove i figli cadetti della nobiltà, senza eredità riservata al primogenito, venivano avviati al mestiere delle armi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

