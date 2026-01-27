L’ultima volta che siamo stati bambini Canale 5 celebra la Shoah con un film di Bisio

Appuntamento questa sera con il film di Claudio Bisio, L'ultima volta che siamo stati bambini, con il quale viene celebrata la Shoah da Mediaset Oggi, 27 gennaio, è la giornata della memoria, così il palinsesto televisivo si adatta a questa celebrazione, cercando di ricordare tutte le persone che hanno perso la vita nei campi di concentramento, a seguito del genocidio che c’è stato a causa del nazi- fascismo. Canale 5 celebra questa giornata proponendo un film molto toccante: L’ultima volta che siamo stati bambini. Di cui Claudio Bisio ne è regista ma anche uno degli attori protagonisti. Per dare spazio a questa celebrazione non andrà in onda la soap turca Io sono Farah, ma si prediligerà un racconto autentico di una storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il film di Claudio Bisio, tratto dal romanzo di Fabio Bartolomeo, ricostruisce il rastrellamento del ghetto di Roma attraverso gli occhi dei bambini.

