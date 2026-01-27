Luciano Spalletti risponde a Antonio Conte sui social. Alla vigilia dell’ultima giornata di Champions, il tecnico della Juventus pubblica un video su Instagram, ridendo delle parole dell’avversario del Napoli. Spalletti si difende dall’accusa di aver usato l’espressione

Luciano Spalletti ha scelto i social per rispondere all’attacco di Antonio Conte. Alla vigilia dell’ultima e decisiva giornata della fase a campionato della Champions League, il tecnico bianconero ha pubblicato un video su Instagram per replicare alle parole del mister del Napoli, che ha mostrato tutto il suo fastidio per l’espressione " ex campioni d'Italia " usata da Spalletti nei confronti dei partenopei. Il filmato, condiviso prima ancora delle interviste ufficiali, mostra una precedente dichiarazione televisiva dello stesso Spalletti dopo una vittoria contro il Napoli, quando aveva definito i partenopei semplicemente " campioni d'Italia ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Luciano Spalletti replica ad Antonio Conte e lo irride: basta un video

Approfondimenti su Spalletti Conte

Dopo il pareggio tra Juventus e Lecce, Luciano Spalletti ha espresso la propria frustrazione in modo evidente durante le interviste post-gara.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Spalletti Conte

Argomenti discussi: Spalletti sente il commento di Hernanes dopo Cagliari-Juventus e non si trattiene: in studio cala il gelo; Spalletti replica a Conte via social, poi sbotta in conferenza: Pensavo fosse l'AI; Spalletti faceva schifo all’Inter. Pistocchi replica così al tifoso che attacca; Spalletti assolve la Juventus ma si scontra con Hernanes, tirata d’orecchie a Conceiçao e Kelly.

Spalletti replica a Conte: Pensavo fosse intelligenza artificialeSi chiude la polemica sulla frase di Spalletti dopo Juve-Napoli che l'allenatore azzurro aveva definito infelice ... napolitoday.it

Spalletti replica a Conte, post social con l’intervista alla Rai: Ci s’aveva davanti i migliori…Luciano Spalletti replica ad Antonio Conte, per ora soltanto via social. Nella conferenza stampa di oggi, il tecnico del Napoli ha parlato di mancanza. tuttomercatoweb.com

Spalletti taglia corto: “Temi da Champions Andiamo avanti” Alla vigilia dell’ultima gara della League Phase di Champions League, Luciano Spalletti sceglie la linea della chiusura netta. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus viene solle - facebook.com facebook

Nella conferenza stampa di oggi, Antonio #Conte ha criticato le parole di Luciano #Spalletti, che si è riferito al Napoli come "gli ex campioni d'Italia". L'allenatore della #Juve ha chiuso la questione: «Lì per lì pensavo fosse intelligenza artificiale... Io spererei ch x.com