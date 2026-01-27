LoudMother The Cattle | un’ondata di rock travolgente che non lascia scampo

I LoudMother tornano a colpire duro con “The Cattle”, il secondo singolo pubblicato con Sorry Mom!: un brano che sprigiona tutta la potenza viscerale della band e la sua anima profondamente radicata nel rock più autentico. Un pezzo che non chiede permesso, non avvisa, non rallenta: arriva addosso e basta. Un titolo nato da un riff che “spinge”. Dietro al titolo c’è un’immagine semplice, spontanea e per questo potentissima. Al primo ascolto del riff principale, Andrea, batterista della band, ha avuto l’illuminazione più istintiva possibile: “Sembra una mandria di buoi!” E da lì è nato tutto. Perché “The Cattle” comunica proprio questo: una forza collettiva, compatta, inarrestabile, che avanza senza fermarsi davanti a niente e nessuno. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

