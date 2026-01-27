Lotti separati per i laboratori scolastici | l’ANAC conferma l’orientamento sul calcolo della soglia comunitaria Parere

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha confermato le linee guida sul calcolo della soglia comunitaria per i laboratori scolastici. La decisione, comunicata il 21 gennaio 2026, riguarda l’archiviazione di un’istanza di parere e chiarisce l’approccio normativo applicato. Questa delibera fornisce indicazioni utili per enti e istituzioni coinvolti nelle procedure di affidamento, garantendo trasparenza e conformità alle normative vigenti.

Con comunicazione del 21 gennaio 2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha reso nota l'archiviazione dell'istanza di parere presentata in riferimento all'Avviso prot. n. 88927 del 3 giugno 2025, relativo al progetto "Laboratori dotati di autonomia funzionale" nell'ambito del Piano Nazionale Scuola e Competenze 2021-2027, finanziato dal FESR. L'istanza – acquisita al protocollo ANAC il 24 dicembre 2025 – è stata archiviata ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024. Nella comunicazione si richiama, a titolo orientativo, il contenuto del parere n. 402023, già espresso dall'Autorità su una fattispecie analoga.

