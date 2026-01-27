L' oro batte tutti i record e sfida il dollaro

L’oro continua a raggiungere nuovi massimi, superando i 5.000 dollari per oncia. Questa crescita riflette una crescente domanda e un ambiente economico incerto, spingendo gli investitori a considerare il metallo prezioso come un rifugio sicuro. La tendenza suggerisce un rafforzamento del mercato dell’oro, che rimane tra le principali opzioni di investimento in tempi di volatilità finanziaria.

Una corsa apparentemente inarrestabile per l'oro, la cui quotazione continua a macinare record. Ieri il prezzo del metallo prezioso per antonomasia ha superato quota 5.100 dollari l'oncia (per chiudere a 5.090). Per avere un'idea di cosa significhi tutto questo, basti pensare che il valore negli ultimi dodici mesi è salito dell'85,9% e questo significa che la sterlina d'oro nel cassetto della nonna un anno fa valeva 550-560 euro e oggi la si potrebbe rivendere a mille euro. Un discreto affare per tutti coloro che hanno provveduto a investire in oro - che sia tramite fondi d'investimento, lingotti o monete - e oggi si trovano un vero è proprio tesoretto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Recenti tensioni tra la Federal Reserve e l’ex presidente Trump hanno portato a una crescente fuga dal dollaro, con l’oro che raggiunge nuovi record.

L’economia italiana attraversa un periodo di stallo, influenzata da fattori come il dollaro debole, un export in calo e la ripresa del settore energetico.

