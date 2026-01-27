In questa guida si spiega come l’orologio delle terme sia stato sistemato, permettendo di conoscere finalmente l’ora esatta in piazza dopo anni di tempo fisso alle 9. La sua riparazione rappresenta un punto di svolta per la comunità, che ora può usufruire di un riferimento temporale affidabile. Un intervento che riporta ordine e funzionalità in un luogo di ritrovo pubblico.

La piazza ha ritrovato l’ora esatta. Dopo che per anni erano sempre le 9. Sera o mattina, nessuna differenza. In piazza Garibaldi, a Casciana Terme, il tempo si era fermato. Giorni e notti, estati e inverni, era sempre la stessa ora. Accadeva perché l’orologio di Palazzo Poggi, edificio simbolo delle nostre terme, aveva le lancette ferme su quell’ora. Era stato tollerato che per anni questa situazione si protraesse suscitando anche l’ilarità di residenti, bagnanti e vacanzieri. Bisognava uscirne. "Questa amministrazione si è messa a lavorare per risolvere questo caso, segno di trascuratezza e pessimo biglietto da visita e, pur non avendolo come priorità, è riuscita a cancellare questo neo – spiega una nota del municipio –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ora esatta in piazza: "L’orologio delle terme sistemato dopo anni"

