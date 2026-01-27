Lookman può andare via dall’Atalanta | le ultime di mercato

Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, potrebbe presto lasciare la squadra. La decisione dell’attaccante nigeriano è stata comunicata chiaramente alla società, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento di mercato. Questa situazione potrebbe influenzare le prossime mosse dell’Atalanta in fase di mercato.

Il futuro di Ademola Lookman sembra sempre più lontano da Bergamo. L’attaccante nigeriano ha deciso di lasciare l’Atalanta e lo ha fatto capire in modo chiaro alla società. Una scelta che sta influenzando anche le strategie di mercato del club nerazzurro, ora più aperto alla sua cessione Lookman è stato uno dei protagonisti delle ultime stagioni atalantine, grazie alle sue qualità offensive, alla velocità e alla capacità di creare occasioni da gol. Nonostante questo, il giocatore ritiene concluso il suo ciclo e vuole provare una nuova esperienza, magari in una squadra con obiettivi diversi o in un campionato più competitivo.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Atalanta Lookman

L’attenzione del mercato dell’Atalanta si concentra su Samardzic, che potrebbe essere trasferito presto, mentre Ederson e Lookman sono già blindati.

Ultime notizie su Atalanta Lookman

Argomenti discussi: Lookman lascia l'Atalanta a gennaio? Romano fa chiarezza sul futuro del nigeriano; Atalanta, Lookman torna a disposizione. Djimsiti può rientrare già in Champions; Lookman infiamma il mercato: il Napoli all'assalto a una condizione, le sirene turche e la posizione dell'Atalanta; Moretto – Samardzic in uscita e c'è questo interesse in Italia. Situazione diversa per Ederson e Lookman.

