L’onda brianzola oltre i confini Sul palco The Pax Side Of The Moon

L'onda brianzola si è fatta conoscere oltre i confini locali grazie alla sua energia e ironia. La band, originaria della Brianza, ha ottenuto successo nelle classifiche estive e ha partecipato anche alla prima serata di Canale 5 con Zelig. Un esempio di talento che ha saputo conquistare pubblico e critica, portando la musica della Brianza sotto i riflettori nazionali.

Tutta l’ironia e l’energia trascinante di una band che dalla Brianza ha conquistato le classifiche dei tormentoni estivi e pure la prima serata di Canale 5 in tv durante Zelig. E poi un’onda travolgente di metal e di stoner rock con un pugno di band di tutto rispetto e di indubbia potenza. E ancora, l’impegno civile con due iniziative, una sul referendum costituzionale insieme all’ex magistrato Gherardo Colombo e una per scoprire gli angoli più nascosti del territorio, tra strade poco conosciute, campi, boschi e panorami da conoscere grazie al progetto “BloomWalk - Mettiamoci in cammino“, con l’artista e musicista Matteo Cavallotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

