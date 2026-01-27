L’ok di Legambiente Martesana riciclona Premiati 19 Comuni

La Martesana si conferma esempio di raccolta differenziata con l’assegnazione del titolo di Ricicloni 2026 a 19 Comuni. L’ok di Legambiente riconosce l’impegno locale nella gestione sostenibile dei rifiuti, confermando una pratica virtuosa che contribuisce alla tutela ambientale e al rispetto delle norme di settore. Questi riconoscimenti rafforzano l’importanza di politiche efficaci di riciclo e sensibilizzazione sul territorio.

La "bandiera verde" sventola salda sui pennoni della Martesana. Ancora una volta, una ventina di Comuni del Cem, l’azienda che gestisce i rifiuti, è salita sul podio di Legambiente: per tutti il titolo di Ricicloni anche nel 2026. I risultati sulla differenziata sono più che lusinghieri, superano di gran lunga l’80%, ma soprattutto, il gruppo rispetta il requisito della produzione di secco inferiore ai 75 chili pro capite che serve per ottenere il titolo. L’appuntamento è giunto alla sua tredicesima edizione, la premiazione si è tenuta all’Università di Bergamo. Il riconoscimento a 387 città. Sul territorio è andato a Bussero, Carpiano, Carugate, Cassano, Cassina, Cernusco, Cerro Al Lambro, Colturano, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Melzo, Pessano con Bornago, Pozzo, Rodano, Trezzano Rosa, Truccazzano, Vaprio, Vignate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

