L’oblio digitale è un tema sempre più attuale, legato al diritto di essere dimenticati online. In un’epoca in cui le informazioni sono facilmente accessibili e permanenti, è importante riflettere sui limiti e le responsabilità legate alla gestione della propria presenza digitale. Questo articolo analizza le ragioni biologiche e etiche che sottendono alla richiesta di privacy e tutela dei propri dati in rete.

Abbiamo osservato ogni episodio di Black Mirror con un velo di angoscia, rassicurandoci con un pensiero comune: “La realtà non raggiungerà questi livelli”. Oggi, quel confine tra l’improbabile e l’impossibile è ufficialmente crollato. Se nel 2026 discutiamo di diritto all’oblio, non lo facciamo per il puro piacere della scoperta. Siamo tenuti a farlo perché la tecnologia sta riscrivendo i limiti della nostra privacy. Il rischio non riguarda solo la vendita dei nostri dati personali, ma anche una delle nostre capacità biologiche più preziose: quella di dimenticare (ed essere dimenticati). Una tutela per la “privacy mentale”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’oblio digitale: perché abbiamo il diritto (biologico) di essere dimenticati

Una causa pilota contro Google mette in discussione il rispetto del diritto all'oblio e la tutela dei dati personali.

In un mondo dominato dai social e dalla viralità istantanea, il giornalismo pettegolo si fa sempre più invasivo, mettendo in discussione il diritto all'oblio.

