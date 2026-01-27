L’episodio di Veronika, la mucca svizzera che utilizza uno strumento, invita a riflettere sui pregiudizi e sulla nostra percezione degli animali. Questo comportamento dimostra come anche gli animali possano mostrare capacità e adattamenti sorprendenti, spesso sottovalutati. Conoscere meglio il mondo animale aiuta a superare stereotipi e a comprendere le loro reali capacità.

In questi giorni tutti parlano di Veronika, la mucca bruna svizzera, allevata in Austria come animale da compagnia, che è stata osservata prendere un manico di scopa con la bocca e usarlo per grattarsi, adattando l’uso dell’oggetto alla parte del corpo da raggiungere. Il comportamento è stato descritto in uno studio pubblicato su Current Biology da un gruppo di ricercatori guidato da Alice M. I. Auersperg e Antonio J. Osuna-Mascaró. Quello di Veronika è un caso di intelligenza che emerge nel comportamento, favorita dall’ambiente e dalle condizioni di vita, l’esempio di ciò che un animale può fare quando non è confinato in un contesto povero di stimoli, quando ha margine di esplorazione, tempo, e oggetti con cui interagire, e non ci dice tanto cosa c’è nel cervello di una mucca, quanto cosa può affiorare quando quel cervello non è ridotto alla pura sopravvivenza in un contesto senza stimoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo stupore per la mucca Veronika che usa uno strumento, ma siamo noi a usare ancora i pregiudizi

Approfondimenti su Veronika Mucca

Veronika, una mucca insolita, dimostra di saper utilizzare strumenti come uno scimpanzé.

Veronika, la mucca che utilizza uno spazzolone per grattarsi, dimostra come i bovini possano usare strumenti in modo consapevole.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Veronika Mucca

