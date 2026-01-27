lo stilista di voghera

L’articolo esplora il mondo di uno stilista di Voghera, evidenziando la sua capacità di esprimere talento attraverso creazioni che sembrano sconfinare nella sfera dell’impalpabile. Un percorso che mette in luce l’essenza di un’arte sottile, spesso nascosta, ma fondamentale nel fashion design contemporaneo.

«Rimane impalpabile, direi inspiegabile, slegata dal contesto, celata nel fondo della persona, la misteriosa scintilla del talento» Forse siete riusciti a sopravvivere all’inondazione di retorica che ci ha travolti in morte di Valentino Garavani. Credo che la parola “bellezza” sia stata ripetuta, in sua memoria, circa un miliardo di volte. “Imperatore della moda”, un altro miliardo di volte. La retorica, si sa, occulta e soffoca tutto ciò che ricopre, e fa sembrare scontato, risaputo, stucchevole non solo ciò che lo è; anche ciò che non lo è. Già, il cinema: allora ci andavano tutti, veramente tutti, e tutti avevano occhi per vedere. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Valentino Garavani, morto lo stilista ultimo imperatore della moda

