Lo screening genetico di popolazione è fattibile ma c' è il rischio della sovradiagnosi strutturale

Lo screening genetico di popolazione sta diventando una realtà grazie a studi recenti in Australia. Questa procedura, seppur fattibile, presenta il rischio di sovradiagnosi. La ricerca dimostra che, con le giuste strutture, è possibile adottare questa tecnica su larga scala, aprendo nuove prospettive nella prevenzione e nella gestione delle malattie genetiche.

Un grande studio pilota condotto in Australia ha appena dimostrato che lo screening genetico di popolazione su larga scala non è più un’ipotesi futuristica, ma una possibilità tecnica e organizzativa concreta. Il progetto, chiamato DNA Screen, ha coinvolto oltre 30.000 giovani adulti tra i 18 e i 40 anni che si sono registrati volontariamente per sottoporsi a un test genetico mirato a individuare mutazioni responsabili di tre condizioni ereditarie ad alto impatto clinico: il tumore ereditario della mammella e dell’ovaio, la sindrome di Lynch (una forma ereditaria di tumore del colon) e l’ipercolesterolemia familiare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il progetto Genoma Puglia amplia il suo raggio d’azione, introducendo l’analisi di altre 36 malattie nel screening genetico neonatale.

