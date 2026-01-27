Lo psichiatra trucidato dai nazisti Cerimonia in ricordo del sacrificio del professor Lippi Francesconi
La cerimonia odierna all’ex ospedale di Maggiano rende omaggio al professor Guglielmo Lippi Francesconi, vittima dei nazifascisti nel 1944. L’evento, previsto alle 12, prevede la commemorazione davanti alla pietra d’inciampo che ricorda il suo sacrificio, testimonianza di un passato difficile e della resistenza degli uomini che hanno lottato per la libertà.
Cerimonia oggi alle 12 all’ex ospedale di Maggiano davanti alla pietra d’inciampo che ricorda la figura del professor Guglielmo Lippi Francesconi, trucidato dai nazifascisti nel 1944. La cerimonia, aperta al pubblico, si terrà proprio di fronte all’ingresso dell’abitazione dove visse l’allora direttore nell’ospedale psichiatrico fino al giorno della sua cattura. Un luogo simbolico, un emblema che ricorda la figura dell’illustre psichiatra che pagò con la vita la sua dedizione ai malati di mente e ai perseguitati in generale. Nella Giornata della Memoria, il Centro studi Lippi Francesconi, in collaborazione con altre associazioni e fondazioni, ricorderà la vicenda del direttore del manicomio, dal 1936 al 1944, non solo per la tragica fine, ma anche per quanto lo psichiatra seppe fare per la cura della malattia mentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Guglielmo Lippi Francesconi
Giornata della Memoria, commemorato l'operaio-partigiano Liborio Baldanza: fu trucidato dai nazisti nel 1945
In occasione della Giornata della Memoria, questa mattina è stata ricordata l’operaio-partigiano Liborio Baldanza, ucciso dai nazisti nel 1945.
Intervistò 22 nazisti per capire la natura del male: la storia di Douglas Kelley, lo psichiatra di Norimberga
Ultime notizie su Guglielmo Lippi Francesconi
Argomenti discussi: Lo psichiatra trucidato dai nazisti. Cerimonia in ricordo del sacrificio del professor Lippi Francesconi.
Lo psichiatra trucidato dai nazisti. Cerimonia in ricordo del sacrificio del professor Lippi FrancesconiOggi alle 12 a Maggiano davanti alla pietra d’inciampo a lui dedicata, di fronte all’abitazione dove visse. Il Centro studi a lui intitolato ha in cantiere progetti importanti legati alla malattia men ... lanazione.it
Ieri sera è andata in onda su #Rai3 la puntata di Report sulla #salutementale con scene girate all'#exmanicomio di #Maggiano con un' intervista allo Psichiatra Enrico Marchi (presidente centro studi e ricerche Guglielmo Lippi Francesconi e della associa - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.