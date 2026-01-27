’Lo leggo o no?’ in biblioteca | I bimbi annotano i libri preferiti

La Biblioteca comunale “Anne Frank” di Copparo ha consegnato ai bambini delle classi prime della scuola primaria il “Quaderno del Lettore”. Un modo per stimolare i più giovani a scegliere e riflettere sui libri preferiti, promuovendo la lettura in modo semplice e coinvolgente. Un’iniziativa che mira a far crescere l’interesse per la lettura fin dalla tenera età, sostenendo l’importanza dell’educazione e della cultura.

Nella mattinata dell'altro giorno, ad alunne e alunni delle classi prime della scuola primaria dell'Istituto comprensivo di Copparo è stato consegnato " Lo leggo o no? ", il Quaderno del Lettore ideato dalla Biblioteca comunale "Anne Frank" con il sostegno del Comune di Copparo. Il progetto, unico e originale, ha l'obiettivo di avvicinare bambine e bambini sempre più alla lettura: nell'albo, che li accompagnerà sino alla classe terza della scuola secondaria di primo grado, potranno riportare titoli e autori dei volumi che leggeranno, esprimendo il loro personale giudizio e lo stato d'animo provato nell'avventurarsi tra le pagine.

