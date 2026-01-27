Liverpool-Qarabagh Champions League 28-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

In vista della partita di Champions League tra Liverpool e Qarabag, si analizzano formazioni, quote e pronostici. La sfida si svolge ad Anfield Road, dove i padroni di casa, sei volte campioni d’Europa, cercano una vittoria decisiva per il passaggio del turno. Approfondiamo le principali statistiche e le aspettative per questa importante sfida europea del 28 gennaio 2026.

Il Liverpool, sei volte campione d’Europa, ha bisogno di un successo nell’ultima partita del girone di Champions League, che gioca ad Anfield Road contro il Qarabag. Con questa vittoria i Reds sarebbero così certi di approdare direttamente agli ottavi di finale, in quanto rimarrebbero matematicamente tra le prime otto della classifica. La squadra di Arne. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Liverpool-Qarabagh (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Approfondimenti su Liverpool Qarabagh Marsiglia-Liverpool (Champions League, 21-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Martedì 21 gennaio 2026 alle ore 21:00 si affrontano Marsiglia e Liverpool nella settima giornata della fase a gironi di Champions League. Marsiglia-Liverpool (Champions League, 21-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Reds corsari al Velodrome Martedì 21 gennaio 2026, alle ore 21:00, si disputa Marsiglia-Liverpool, partita valida per la settima giornata della fase a gironi di Champions League. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Liverpool Qarabagh Argomenti discussi: Cosa serve ora al Liverpool per qualificarsi agli ottavi di Champions League; Arsenal e Bayern agli ottavi. Il Qarabag elimina l'Eintracht, spreca l'Atletico; Chi è l'arbitro? I direttori di gara di tutte le partite di UEFA Champions League; Il Qarabag fa una rimonta epica e vede i playoff di Champions League: e inguaia anche il Napoli. Pronostico Liverpool vs Qarabag – 28 Gennaio 2026La sfida di UEFA Champions League tra Liverpool e Qarabag accende l’attenzione degli appassionati. Il confronto è in programma il 28 Gennaio 2026 alle 21:00 ... news-sports.it Diretta/ Marsiglia Liverpool (risultato finale 0-3): Gakpo chiude i giochi! (21 gennaio 2026)Champions League, Diretta Marsiglia Liverpool, streaming video tv: in terra francese si disputa una gara importante per la classifica (21 gennaio 2026) ... ilsussidiario.net Ieri ho letto che per la top 8 l’Inter deve vincere a Dortmund e sperare che accadano almeno 5 di questi eventi: Liverpool che perde col Qarabag Tottenham che non vince a Francoforte Chelsea che non vince a Napoli Barcellona che non vince col Copenhage x.com Avversarie Inter: 1 Arsenal 4 Liverpool 12 Atletico Madrid 16 Borussia Dortmund 31 USG 32 Ajax 34 Slavia Praga 36 Kairat Avversarie Juve: 3 Real Madrid 10 Sporting 16 Borussia Dortmund 21 Monaco 28 Bodo Glimt 29 Benfica 30 Pafos 35 Villareal L'Inter h facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.