LIVE Sci alpino Gigante Schladming 2026 in DIRETTA | Vinatzer se la gioca per il podio! Pinheiro Braathen al comando

In questa gara di sci alpino in diretta, Vinatzer cerca di conquistare un buon risultato nel gigante di Schladming 2026. Segui gli aggiornamenti in tempo reale e scopri chi si sta distinguendo in questa competizione, con i pettorali di partenza e le posizioni aggiornate. La gara è ancora in corso e ogni secondo può cambiare le sorti di questa importante prova.

CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.00: Entra nei 30 lo svizzero Janutin con un ritardo di 3?05, è 29mo 18.59. esce dai 30 l’azzurro Kastlunger, è 35mo a 4?34 18.56: Gravier fuori dai 30, il canadese Read si qualifica inserendosi al 21mo posto a 2?35 18.55: Fuori dai 30 lo statunitense Gile, e anche il trionfatore di Kitzbuehel Feller 18.54: Fuori anche Orecchioni, lo slovacco Zampa è 26mo a 2?96 18.52: Quaqlche errore nel finale il finlandese Hallberg che si propone come protagonista anche in gigante, è 25mo a 2?84. 18.50: Lo spagnolo Ortega Serracanta è 30mo a 4?11, eliminato De Aliprandini, esce lo svedese Hansson 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer se la gioca per il podio! Pinheiro Braathen al comando Approfondimenti su Schladming Gigante Alex Vinatzer si ritrova in gigante! A metà gara é in corsa per il podio a Schladming, guida Pinheiro Braathen Alex Vinatzer si trova in gara nel gigante di Schladming, attualmente in corsa per un piazzamento tra i primi. LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer in cerca di se stesso Questa guida fornisce aggiornamenti sulla gara di sci alpino in corso a Schladming, parte della Coppa del Mondo 2025-2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Schladming Gigante Argomenti discussi: Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video); Discesa di Kitzbuehel, Franzoni tra i grandi, trionfa sulla Streif davanti a Odermatt!. LIVE! Gigante maschile notturno a Schladming prima delle Olimpiadi: Odermatt per riscattare Kitz e ipotecare la Coppa, chance per Vinatzer?SCI ALPINO - La diretta scritta del gigante maschile di Schladming (Austria) valido per la Coppa del Mondo 2025/2026, per una serata stellare sulla pista Planai ... eurosport.it LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer deve ritrovare fiduciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buonasera agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di ... oasport.it ULTIMI TEST… Prima dei Giochi Olimpici di #MilanoCortina2026! La Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa tappa a Schladming! La due giorni sulla Planai austriaca si apre oggi con lo slalom gigante: prima manche ore 17.45 seconda manche x.com Notte di gigante a Schladming Gli azzurri al via nella Night Race sulla Planai: Vinatzer con l’ottimo pettorale 9, poi De Aliprandini e gli altri italiani pronti a giocarsi tutto sotto i riflettori. Diretta su RaiSport e RaiPlay - facebook.com facebook

