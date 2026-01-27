LIVE Sci alpino Gigante Schladming 2026 in DIRETTA | Vinatzer se la gioca per il podio! Pinheiro Braathen al comando

Da oasport.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa gara di sci alpino in diretta, Vinatzer cerca di conquistare un buon risultato nel gigante di Schladming 2026. Segui gli aggiornamenti in tempo reale e scopri chi si sta distinguendo in questa competizione, con i pettorali di partenza e le posizioni aggiornate. La gara è ancora in corso e ogni secondo può cambiare le sorti di questa importante prova.

CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.00: Entra nei 30 lo svizzero Janutin con un ritardo di 3?05, è 29mo 18.59. esce dai 30 l’azzurro Kastlunger, è 35mo a 4?34 18.56: Gravier fuori dai 30, il canadese Read si qualifica inserendosi al 21mo posto a 2?35 18.55: Fuori dai 30 lo statunitense Gile, e anche il trionfatore di Kitzbuehel Feller 18.54: Fuori anche Orecchioni, lo slovacco Zampa è 26mo a 2?96 18.52: Quaqlche errore nel finale il finlandese Hallberg che si propone come protagonista anche in gigante, è 25mo a 2?84. 18.50: Lo spagnolo Ortega Serracanta è 30mo a 4?11, eliminato De Aliprandini, esce lo svedese Hansson 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino gigante schladming 2026 in diretta vinatzer se la gioca per il podio pinheiro braathen al comando

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer se la gioca per il podio! Pinheiro Braathen al comando

Approfondimenti su Schladming Gigante

Alex Vinatzer si ritrova in gigante! A metà gara é in corsa per il podio a Schladming, guida Pinheiro Braathen

Alex Vinatzer si trova in gara nel gigante di Schladming, attualmente in corsa per un piazzamento tra i primi.

LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer in cerca di se stesso

Questa guida fornisce aggiornamenti sulla gara di sci alpino in corso a Schladming, parte della Coppa del Mondo 2025-2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Schladming Gigante

Argomenti discussi: Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video); Discesa di Kitzbuehel, Franzoni tra i grandi, trionfa sulla Streif davanti a Odermatt!.

live sci alpino giganteLIVE! Gigante maschile notturno a Schladming prima delle Olimpiadi: Odermatt per riscattare Kitz e ipotecare la Coppa, chance per Vinatzer?SCI ALPINO - La diretta scritta del gigante maschile di Schladming (Austria) valido per la Coppa del Mondo 2025/2026, per una serata stellare sulla pista Planai ... eurosport.it

live sci alpino giganteLIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer deve ritrovare fiduciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buonasera agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di ... oasport.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.