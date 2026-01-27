La gara di sci alpino in diretta da Schladming offre aggiornamenti sulla prova di gigante, con Vinatzer in corsa per il podio. Tre azzurri partecipano alla seconda manche, prevista dalle 20.45. Segui la diretta per conoscere i risultati e gli sviluppi della competizione, con dettagli sui pettorali di partenza e gli eventuali cambiamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.11: Per ora è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 20.45 per la seconda manche 19.08: Vinatzer piazza la zampata nella prima manhche dell’ultimo gigante prima dei Giochi. L’azzurro non è lojtano dalla zona podio e nella seconda manche andrà a caccia del risultato di prestigio, partendo dal quinto posto. Qualificati per la seconda manche anche Boprsotti, nono e Talacci 24mo. Peccato per Della Vite che era in corsa per la top 5 ma non è riuscito ad evitare l’uscita di pista. In testa c’è il brasoiliano Pinheiro Braathe davanti a Meillard e Gratz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer in lotta per il podio! Tre azzurri nella seconda manche dalle 20.45

Approfondimenti su Schladming Gigante

Segui in diretta la seconda manche del Gigante di Adelboden 2026, in programma alle 13.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Schladming Gigante

Argomenti discussi: Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video); Discesa di Kitzbuehel, Franzoni tra i grandi, trionfa sulla Streif davanti a Odermatt!.

LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer deve ritrovare fiduciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buonasera agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di ... oasport.it

LIVE! Gigante maschile notturno a Schladming prima delle Olimpiadi: Odermatt per riscattare Kitz e ipotecare la Coppa, chance per Vinatzer?SCI ALPINO - La diretta scritta del gigante maschile di Schladming (Austria) valido per la Coppa del Mondo 2025/2026, per una serata stellare sulla pista Planai ... eurosport.it

ULTIMI TEST… Prima dei Giochi Olimpici di #MilanoCortina2026! La Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa tappa a Schladming! La due giorni sulla Planai austriaca si apre oggi con lo slalom gigante: prima manche ore 17.45 seconda manche x.com

Notte di gigante a Schladming Gli azzurri al via nella Night Race sulla Planai: Vinatzer con l’ottimo pettorale 9, poi De Aliprandini e gli altri italiani pronti a giocarsi tutto sotto i riflettori. Diretta su RaiSport e RaiPlay - facebook.com facebook