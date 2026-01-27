LIVE Olympiacos-Milano 1-3 Champions League volley 2026 in DIRETTA | le lombarde mantengono la testa del girone grazie alla serata straordinaria di Egonu

In questa partita di Champions League volley 2026, Milano si è affermata con un risultato di 1-3 contro Olympiacos, consolidando la prima posizione nel girone. La serata è stata caratterizzata da una prestazione solida, in particolare di Egonu, che ha contribuito significativamente al successo della squadra lombarda. Questo incontro conferma la competitività e il buon stato di forma delle lombarde nel torneo europeo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale della partita fra Milano e l'Olympiacos si conclude qui! Il team di Lavarini è riuscito a portare a casa i tre punti nonostante le difficoltà iniziali! 19.58 Milano mantiene così la testa del girone, conservando il punto di vantaggio sull'Eczacibasi. Per definire le posizioni finale ci sarà da attendere l'ultimo turno di questa fase di Champions che il club lombardo giocherà proprio contro la squadra di Karakurt. Stavolta però Egonu e compagne, a differenza della gara d'andata persa 3-2, potranno contare anche sul pubblico di casa.

