LIVE Olympiacos-Milano 1-3 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 14-25 le lombarde mantengono la testa del girone!

La partita tra Olympiacos e Milano, valida per la Champions League volley 2026, si è conclusa con la vittoria delle lombarde per 3-1. Milano mantiene la testa del girone grazie a un’ottima prestazione in rimonta, con punti decisivi di Pietrini ed Egonu. La diretta ha aggiornato costantemente lo svolgimento del match, evidenziando la solidità della squadra di Lavarini.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-25 Pietrini! Mani fuori vincente trovato dalla schiacciatrice di Milano! La squadra di Lavarini vince in rimonta sull'Olympiacos! 14-24 EGONU! Ancora un punto in diagonale verso zona 1! 10 match point per Milano. 14-23 Lungo il primo tempo di Terzoglou. 14-22 Trentesimo punto della serata per Egonu! Ancora un attacco potente in diagonale! 14-21 Largo il pallonetto spinto di Coneo da posto 4 verso zona 1! 14-20 Diagonale stretta di Pietrini da zona 4! 14-19 Egonu tira in parallela, il muro tocca l'attacco ma non basta. Punto per Milano! 14-18 Kubura pone fine al break di 5-0 di Milano.

