LIVE Olympiacos-Milano 1-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 17-25le lombarde cominciano a giocare come sanno!

In questa partita di Champions League volley 2026, Milano e Olympiacos si affrontano in diretta. Le lombarde, dopo un avvio difficile, hanno recuperato e ora si contendono ogni punto. La partita è molto equilibrata e si preannuncia un intenso terzo set. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per conoscere l’andamento di questa sfida europea tra due team di alto livello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COMINCIA IL TERZO SET 17-25 Milano trova la parità! Finisce fuori il colpo da posto 2 di Kubura! 17-24 Lanier in diagonale da posto 4! Set point grazie alla gran schiacciata della statuunitense! 17-23 Gran botta in diagonale verso zona 1 di Kubura! Prova a difendere Pietrini ma la potenza è troppa. 16-23 Ancora un muro ad uno di Danesi! Non passa la pipe di Coneo! 16-22 Egonu dalla seconda linea trova il punto con il mani fuori. 16-21 Lanier tira fortissimo cercando le mani del muro, ma l'attacco della statunitense passa a lato e finisce abbondantemente out.

