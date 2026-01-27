LIVE Olympiacos-Milano 1-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 13-19 alzano il livello le lombarde!

La partita di volley tra Olympiacos e Milano si è conclusa con un pareggio 1-1, in una fase della Champions League 2026. La diretta ha mostrato un primo tempo positivo per Milano, con buone azioni di Terzoglu e Carcaces. Seguire gli aggiornamenti è importante per rimanere informati sui risultati e sull’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-21 Bel primo tempo di Terzoglu che incrocia il colpo per evitare il muro! 14-21 L'attacco di Carcaces in diagonale tocca il nastro e finisce fuori. punto per Milano. 14-20 Egonu sbaglia ancora al servizio, palla di nuovo a rete. 13-20 Primo tempo profondo di Kurtagic! 13-19 Ace di Emanoulidou che trova la zona di conflitto fra Lanier e Pietrini! 12-19 Oikonomidou a segno con il mani put da posto 2! 11-19 Che muro di Kurtagic! Non passa la pipe di Coneo. 11-18 Carcaces cerca le mani del muro, ma stavolta non le trova. Punto per Milano. 11-17 Danesi col primo tempo che passa in mezzo al muro! 11-16 Scambio lunghissimo! Lo chiude Coneo con il colpo piazzato in zona 6 dove non c'è nessuno! 10-16 Fuori la diagonale di Coneo verso zona 6.

