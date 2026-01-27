LIVE Musetti-Djokovic Australian Open 2026 in DIRETTA | battaglia campale per semifinale e top3

L’evento degli Australian Open 2026 tra Musetti e Djokovic rappresenta una sfida importante nel panorama tennistico. Questa partita, valida per i quarti di finale, attirerà l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, offrendo un momento di grande sportività e competizione. Seguite la diretta per aggiornamenti in tempo reale su uno dei match più interessanti di questa edizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale degli Australian Open 2026 tra Lorenzo Musetti ed il serbo Novak Djokovic. Undicesimo confronto diretto in assoluto tra i due con l'azzurro capace di imporsi finora soltanto agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023. Il vincente della sfida troverà in semifinale uno tra Jannik Sinner e l'americano Ben Shelton. Musetti, ventitreenne di Carrara, si presenta all'importante appuntamento da numero 5 del ranking ATP. Il toscano nel suo percorso ha superato dapprima il belga Collignon, poi per 3-0 Lorenzo Sonego nel derby di secondo turno, il ceco Tomas Machac in 5 set dimostrando un'ottima condizione psicofisica, ed infine ha inflitto un sonoro 3-0 allo statunitense Taylor Fritz.

