LIVE Italia-Serbia 8-2 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Giustini realizza una rete spettacolare!

L'incontro di pallanuoto femminile tra Italia e Serbia si è concluso con un punteggio di 8-2. La partita, parte degli Europei 2026, è stata trasmessa in diretta, offrendo ai tifosi un'ampia visibilità sulla competizione. Durante l'evento, Giustini ha segnato un gol spettacolare, contribuendo al risultato finale. Per aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare la diretta e le notizie correlate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.29 Gooooooooooooool, Ranalli dal perimetro, Italia-Serbia 8-2. 5.59 Gooooooooooooooool, Tabani a pochi metri dalla porta non sbaglia, Italia-Serbia 7-2. 6.27 Goooooooooool, Giustini trova il secondo palo, Italia-Serbia 6-2. 7.09 Grande parata di Santapaola su Milicevic. 7.55 Inizia il secondo quarto, palla all'Italia. Finisce il primo quarto, Italia-Serbia 5-2. 0.16 Gooooooooooool, Ranalli segna su rigore, Italia-Serbia 5-2. 0.54 Gooooooooooooool, Marletta piega le mani al portiere, Italia-Serbia 4-2. 1.30 Gol di Milicevic, ancora lei con una conclusione da fuori, Italia-Serbia 3-2.

