LIVE Italia-Serbia 3-1 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Giustini realizzare una rete spettacolare!

In questa partita valida per gli Europei di pallanuoto femminile 2026, l’Italia ha conquistato una vittoria per 3-1 contro la Serbia. La gara è stata seguita in diretta, con protagonisti come Giustini e Bianconi, che hanno contribuito all’esito finale con azioni significative. Qui troverai aggiornamenti e dettagli sulla partita e sui momenti salienti di questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.33 Gooooooooooooool, Bianconi dopo una grande azione corale, Italia-Serbia 3-1. 5.10 Goooooooooooooool, Cergol rimette subito il risultato a favore azzurro, Italia-Serbia 2-1. 5.32 Rete di Miliceviv con una conclusione all'angolo perfetta, Italia-Serbia 1-1. 6.01 Il Setterosa spreca una buona superiorità numerica. 7.34 Goooooooooooooooool, Giustini, si sblocca subito il Setterosa, Italia-Serbia 1-0. 7.55? Comincia la partita, palla all'Italia. 13.14 Tutto pronto per la partita. 13.12 La squadra dell'Italia: 1 Condorelli 2 Tabani 3 Leone 4 Bacelle 6 Cergol 7 Giustini 8 Bianconi 9 Marletta 10 Ranalli 11 Cocchiere 12 Bettini 13 Santapaola 14 Papi 15 Meggiato 13.

