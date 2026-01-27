LIVE Italia-Serbia 0-0 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | si parte!

Inizia la partita di pallanuoto femminile tra Italia e Serbia agli Europei 2026. Segui in diretta aggiornamenti, con le formazioni e i risultati in tempo reale. La sfida si svolge con attenzione e senza enfasi, offrendo un’informazione precisa e puntuale sull’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.12 La squadra dell'Italia: 1 Condorelli 2 Tabani 3 Leone 4 Bacelle 6 Cergol 7 Giustini 8 Bianconi 9 Marletta 10 Ranalli 11 Cocchiere 12 Bettini 13 Santapaola 14 Papi 15 Meggiato 13.09 Inni nazionali in corso. 13.06 La rosa della Serbia: 1 Travar 3 Zelic 4 Milicevic 5 Sarac 6 Radonjic 7 Ilic 8 Mandic 9 Diaz Mesa 10 Vukovic 11 Cuk E 12 Lukic 13 Dulic 14 Cuk M 15 Ratkovic 13.03 L'Italia alla sua seconda sfida dopo la vittoria contro la Croazia. Oggi contro ci sarà la Serbia. 13.00 Buongiorno e benvenuti alla sfida tra Italia e Serbia valevole per l'Europeo di pallanuoto femminile.

