Gli azzurri di calcio a 5 vincono 4-0 contro la Polonia nella prima partita degli Europei 2026. La squadra italiana ha dominato nel primo tempo, segnando tre reti e mettendo subito in discesa la partita. La Polonia non è riuscita a reagire e ha subito altre occasioni nel secondo tempo, senza trovare il gol. La partita si è conclusa con un risultato netto e una buona prova per gli italiani. La diretta si chiude qui, con gli azzurri già pronti per i prossimi impegni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.30 Per oggi è tutto amici di OA Sport! LA Diretta Live testuale della partita fra Italia e Polonia finisce qui. Gli azzurri hanno portato a casa un netto successo e sono ancora in corsa per il passaggio del turno. L’appuntamento per la sfida contro l’Ungheria, partita cruciale per l’accesso ai quarti, è per giovedì alle 20.30. Buon proseguimento di serata! 22.27 I polacchi nel secondo tempo hanno preso il sopravvento riuscendo più volte a creare azioni pericolose. L’Italia non ha subito nessun gol, ma i tre pali dei biancorossi gridano vendetta per la squadra polacca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Polonia 4-0, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: agli azzurri basta un buon primo tempo per battere i biancorossi

Approfondimenti su Italia Polonia

Segui in tempo reale l’incontro tra Italia e Polonia agli Europei di pallamano 2026.

L’incontro tra Italia e Polonia negli Europei di calcio a 5 2026 è iniziato con un’azione intensa e un gol degli azzurri.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Italia Polonia

Argomenti discussi: EHF EURO 2026: azzurri contro la Polonia per il terzo posto del Gruppo F (ore 18:00, diretta Sky Sport Arena e YouTube); LIVE Italia-Polonia 29-28, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: GLI AZZURRI NON MUOIONO MAI!! Vittoria di cuore degli italiani; EURO 2026, imperativo categorico: vincere! Polonia-Italia: LIVE e DIRETTA RAI PLAY. A Lubiana si parte con Ungheria-Portogallo; Europei pallamano, Italia-Polonia per 3^ posto.

LIVE Italia-Polonia 3-0, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: prima frazione di gioco dominata dagli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.32 I 3 gol, arrivati dai piedi di De Oliveira e Barichello, danno all'Italia un certo margine di sicurezza ... oasport.it

LIVE Italia-Polonia 29-28, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: GLI AZZURRI NON MUOIONO MAI!! Vittoria di cuore degli italianiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.56 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Polonia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it

UEFA Futsal Euro 2026, girone D: alle ore 20.30 la decisiva Italia-Polonia, LIVE e RAIPLAY - facebook.com facebook

Sport in TV oggi Australian Open, Setterosa agli Europei, Italia-Polonia nel futsal, NBA, volley e sci alpino: giornata no-stop di sport x.com