LIVE Italia-Polonia 3-0 Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | Barichello firma il tris!

In questa partita degli Europei di calcio a 5 2026, l’Italia ha conquistato una vittoria convincente contro la Polonia con un punteggio di 3-0. La diretta offre aggiornamenti costanti sull’andamento del match, con momenti chiave come il gol di Barichello. Segui con attenzione le azioni e le novità in tempo reale per restare informato sui risultati di questa competizione europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.55 Fortini scappa dal suo marcatore sulla fascia destra. Trova lo spazio per andare al tiro ma Widuch mette in angolo. 1.44 Gli arbitri lasciano correre e non fischiano niente contro il portiere polacco. 1.44 Arbitri di nuovo al monitor per controllare un possibile colpo di mano di Widuch al di fuori dell’area. 1.50 Ancora una volta Widuch al tiro! E’ forse il portiere il più pericoloso fra i polacchi! Discesa palla al piede e tiro che va di poco a lato. 3.01 L’Italia adesso manovra con più fluidità e costringe la Polonia a difendere più bassa. 3.53 Ancora una volta deviato il mancico di Turmena, palla in calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’incontro tra Italia e Polonia negli Europei di calcio a 5 2026 è iniziato con un’azione intensa e un gol degli azzurri.

In questa diretta, seguiremo l'incontro tra Italia e Polonia, valido per il secondo turno degli Europei di calcio a 5 2026.

