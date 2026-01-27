LIVE Civitanova-Leuven Champions League volley 2026 in DIRETTA | i marchigiani ospitano i belgi

La partita tra Cucine Lube Civitanova e Volley Haasrode Leuven, valida per la Champions League 2026, si svolge in diretta. Questa cronaca offre aggiornamenti chiari e puntuali sull'incontro, che vede le due squadre confrontarsi nella quarta giornata della fase a gironi. Seguite con attenzione gli sviluppi del match e le principali azioni, in un contesto di grande attenzione per il volley europeo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra Cucine Lube Civitanova e Volley Haasrode Leuven, incontro valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League di volley maschile. La squadra marchigiana cerca la quarta vittoria in altrettante gare europee per mettere una parola fine definitiva alla corsa per il primo posto, unica posizione valida per accedere direttamente ai quarti di finale della competizione. La gara d’andata è stata semplicemente dominata dalla squadra di Giampaolo Medei che ha vinto in Belgio per 0-3 (17-25, 17-25, 13-25), con la Lube che in stagione, invece, ha collezionato tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite: Civitanova ha vinto in 3-0 contro Padova, 0-3 contro Grottazzolina e 0-3 contro il Varsavia, mentre ha perso per 1-3 contro Perugia e 3-1 contro Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it

