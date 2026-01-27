LIVE Civitanova-Leuven 3-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | Nikolov e Duflos-Rossi consegnano la quarta vittoria europea alla Lube

La Lube batte Leuven 3-0 nella Champions League volley. Nikolov e Duflos-Rossi portano la squadra italiana alla quarta vittoria europea di fila. La partita si è conclusa con un successo netto, e la squadra di Medei si prepara già alla prossima sfida contro Verona, in programma l’1 febbraio alle 18. La vittoria rilancia le speranze di migliorare la posizione in classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.43 La Lube tornerà in campo l'1 febbraio alle 18.00 per il super match contro Verona che la squadra di Medei è chiamato a vincere per sperare di migliorare la situazione in classifica. Per il momento è tutto, vi ringraziamo per averci seguito in questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, buon proseguimento della serata a tutti! 21.40 Ottimo match giocato da Civitanova che conquista altri punti importanti per la qualificazione diretta ai quarti di finale della Champions League, con Nikolov sempre protagonista con 14 punti e con un ottimo Duflos-Rossi che ha attaccato con l'82%! 25-19 FINISCE QUI! VINCE CIVITANOVA! Con il servizio in rete del Leuven, termina un match dominato e mai messo in discussione dalla Lube che si avvicina sempre più velocemente ai quarti di finale della Champions League.

