LIVE Civitanova-Leuven 0-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | inizia il match europeo della Lube!

La partita tra Civitanova e Leuven, valida per la Champions League volley 2026, è in corso. La diretta offre aggiornamenti sull’incontro, che vede in campo la squadra italiana con giocatori come Gargiulo, Loeppky e Nikolov. Segui gli sviluppi del match delle ore 20.30, in un contesto di alta competizione europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL MATCH 20.30 Civitanova in campo con Gargiulo, Loeppky, Nikolov, Capeloci, Duflos-Rossi Orsuna, e ovviamente con Balaso. 20.27 Medei potrebbe apportare delle modifiche nel sestetto iniziale, leggero turnover per la Lube? 20.26 Formazioni in campo per sentire l'inno della CEV Champions League. 20.23 I giocatori stanno ultimando il riscaldamento. 20.20 Mancano venti minuti all'inizio dell'incontro. 20.18 In caso di vittoria, Civitanova volerebbe a dodici punti, con una distanza dal Montpellier di ben sette lunghezze, ma con i francesi che domani sarà impegnato contro il Varsavia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.