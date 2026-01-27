La decima giornata al Melbourne Park presenta i quarti di finale del tabellone maschile. Nella notte italiana si svolgeranno i match Zverev contro Tien e alle 10.30 Alcaraz sfiderà De Minaur. Un evento di grande rilievo per il torneo, con incontri che potrebbero determinare i semifinalisti.

Clicca qui per seguire i match del torneo maschile.??Clicca qui per seguire i match del torneo femminile.? Altro scontro generazionale tra la 21enne Gauff e la 31 enne Svitolina. Per la statunitense è il terzo quarto di finale consecutivo agli Australian Open. Svitolina, 31 anni, è al suo 14° quarto di finale in uno Slam, ma è arrivata in semifinale solo tre volte. La n. 1 del mondo è a caccia della quarta finale consecutiva all'Australian Open contro la 18enne Iva Jovic. ?? Carlos Alcaraz cercherà contro De Minaur di superare lo scoglio dei quarti: all'Australian Open non gli è mai riuscito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Australian Open: nella notte Zverev-Tien. Alcaraz contro De Minaur alle 10.30

Il 27 gennaio, Melbourne Park ospiterà i quarti di finale degli Australian Open 2026, con incontri tra Alcaraz-De Minaur e Zverev-Tien.

L’Australian Open 2026 continua con diverse sorprese e eliminazioni.

