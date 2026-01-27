LIVE Alcaraz-De Minaur Australian Open 2026 in DIRETTA | sarà una passeggiata di salute per il n1?

Inizia la diretta del quarto di finale tra Alcaraz e De Minaur agli Australian Open 2026. Segui aggiornamenti e analisi in tempo reale di uno degli incontri più attesi del torneo, con un focus sulle prestazioni dei due giocatori e sulle possibili evoluzioni del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del quarto di finale degli Australian Open 2026 che vede di fronte l’idolo locale Alex DE MINAUR opposto al numero uno del mondo Carlos ALCARAZ, che vuole issarsi per la prima volta in semifinale. L’iberico difendeva i quarti, e li ha eguagliati, vincendo oggi si assicurerebbe di uscire dal primo torneo stagionale con un vantaggio maggiore su Jannik Sinner nella corsa al trono mondiale che terrà banco probabilmente fino al mese di novembre 2026. Nell’avvicinamento, lo spagnolo non ha lasciato set per strada nelle sfide contro Walton, Hanfmann, Moutet e soprattutto Tommy Paul, che in passato lo aveva portato a giocarsi il match punto a punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Alcaraz-De Minaur, Australian Open 2026 in DIRETTA: sarà una passeggiata di salute per il n.1?

Approfondimenti su Australian Open2026

Martedì 27 gennaio si svolgeranno i quarti di finale degli Australian Open 2026 nel singolare maschile, con il match tra Carlos Alcaraz e Alex de Minaur.

La decima giornata al Melbourne Park presenta i quarti di finale del tabellone maschile.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Australian Open2026

