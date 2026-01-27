L’Italia non guardò soltanto | così il Fascismo partecipò alle persecuzioni antisemite Oggi Meloni lo condanna

In occasione del Giorno della Memoria, Giorgia Meloni ha sottolineato la responsabilità del regime fascista nelle persecuzioni antisemite e ha condannato gli atti storici del passato, evidenziando l’importanza di mantenere viva la memoria e promuovere i valori democratici.

Nel Giorno della Memoria, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pronunciato parole nette sulla responsabilità del regime fascista nell'Olocausto. " Oggi torniamo a condannare la complicità del regime fascista nelle persecuzioni, nei rastrellamenti, nelle deportazioni. Una pagina buia della storia italiana, sigillata dall'ignominia delle leggi razziali del 1938 ", ha dichiarato. Ma cosa successe veramente in quegli anni? Ripercorriamo i momenti chiave di questa tragedia. 1938: le Leggi Razziali, il punto di rottura. Nel 1938 il regime di Benito Mussolini varò le cosiddette " leggi per la difesa della razza ".

