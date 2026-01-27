L’Italia si distingue nel salto in lungo, con Furlani e Iapichino che dominano le classifiche mondiali stagionali. Nonostante sia ancora all’inizio dell’anno, i primati azzurri evidenziano il talento e la crescita dei nostri atleti, in vista dei prossimi Mondiali Indoor di marzo e delle competizioni all’aperto.

Siamo soltanto al 27 gennaio e l’annata agonistica è alle sue battute iniziali, mancano praticamente due mesi ai Mondiali Indoor (in programma a Torun dal 20 al 22 marzo) e il cammino verso le gare all’aperto è ancora molto lungo, ma intanto l ‘Italia svetta in cima alle liste mondiali stagionali del salto in lungo sia tra gli uomini che tra le donne. Mattia Furlani ha sciorinato un perentorio volo da 8.33 metri lo scorso 25 gennaio alla AccorArena di Parigi, in occasione di una tappa del World Indoor Tour (livello silver). Il Campione del Mondo al coperto e outdoor ha piazzato la misura a effetto al secondo tentativo nella capitale francese, fermandosi a sei centimetri dal proprio personale assoluto e spedendo un chiaro messaggio all’intera concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia comanda nel salto in lungo! Furlani e Iapichino, i primati mondiali stagionali sono azzurri

