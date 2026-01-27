Liste d?attesa i piani | straordinari per esami di sera e nei weekend

Le liste d’attesa rappresentano una sfida quotidiana per molti pazienti, specialmente durante gli esami serali e i weekend. Questa situazione, segnalata anche da un medico pugliese, evidenzia la necessità di interventi migliorativi per ridurre i tempi di attesa nei pronto soccorso e garantire un’assistenza più efficiente. Analizzare le cause e le possibili soluzioni è fondamentale per ottimizzare i servizi sanitari e rispondere alle esigenze dei cittadini.

Questa volta a segnalare presunti ritardi ed estenuanti attese nei pronto soccorso pugliesi è stato un medico, che ha scritto al ministero della Salute, all'assessorato alla Sanità, Donato Pentassuglia e all'Asl di Lecce. Il professionista ha riportato l'esperienza vissuta da sua madre al pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce, a quanto pare non la prima: «All’ennesima esperienza estenuante correlata ai servizi erogati dal pronto soccorso di Lecce – scrive - sono costretto a scrivere la presente in qualità di medico e cittadino. Mi trovo nella condizione di dover segnalare gli indecorosi tempi di attesa medi che i cittadini leccesi patiscono, nella speranza di ricevere assistenza in pronto soccorso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Le ASL pugliesi hanno elaborato piani specifici per ridurre le liste di attesa, includendo anche turni straordinari per garantire un maggior numero di esami.

In Marche, si apre una nuova possibilità per i cittadini di accedere a visite ed esami medici anche nei giorni del fine settimana.

