L’Iran ha richiamato l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, in risposta a dichiarazioni ritenute irresponsabili dal governo iraniano riguardo alle Guardie Rivoluzionarie. La convocazione rappresenta un passo diplomatico che riflette le tensioni tra i due paesi, senza intervenire nel merito delle dichiarazioni. Si tratta di un episodio che evidenzia le delicate relazioni internazionali in questa fase.

L’Iran ha convocato l’ ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, in risposta a quelle che le autorità iraniane hanno definito «dichiarazioni irresponsabili del ministro degli Esteri italiano» sulle Guardie Rivoluzionarie. Secondo quanto riferito dai media di Teheran, ripresi da Iran International, Amadei è stata ricevuta da Ali Reza Yousefi, direttore generale per l’Europa occidentale. La mossa segue l’annuncio del ministro Antonio Tajani, che ha reso noto l’intenzione di proporre al Consiglio Affari Esteri dell’Ue, insieme ai partner, l’inserimento dei Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche, allineando così l’Italia alle posizioni di Germania e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Iran ha richiamato l’ambasciatrice italiana a Teheran

Approfondimenti su Iran Italia

L’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, in risposta alla proposta di Tajani di includere i pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche, suscitando tensioni tra i due paesi.

La situazione tra l’Unione Europea e l’Iran si sta intensificando, con Teheran che ha convocato l’ambasciatrice italiana e criticato le recenti mosse di Tajani.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Iran Italia

Argomenti discussi: In piazza per l’Iran. Un corteo bipartisan contro la violenza: Tutto ciò ci riguarda; Preoccupazione per la tragedia infinita dell’Iran; Facciamo crollare il regime: la voce dell’Iran in piazza del Nettuno; VIDEO | Iran: in centinaia alla manifestazione, Il mondo guarda, il regime uccide.

Iran, convocata l'ambasciatrice italiana dopo le parole di Tajani sui pasdaran: «Da Roma dichiarazioni irresponsabili». Cosa è successoL’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran al ministero degli Esteri, in risposta a quelle che i media di Stato iraniani hanno definito ... ilmessaggero.it

L'Iran convoca l'ambasciatrice italiana: 'Irresponsabili dichiarazioni del ministro'L'Iran ha convocato l'ambasciatrice italiana Paola Amadei al ministero degli Esteri dopo quelle che ha definito dichiarazioni irresponsabili del ministro degli Esteri italiano sulle Guardie ... ansa.it

"In #Iran un regime che uccide la propria cittadinanza non può pensare di difendersi da un invasore. C'è un grande richiamo corale da parte degli iraniani per un intervento esterno che faccia crollare definitivamente la #RepubblicaIslamica" dice @PejmanAbd x.com

Iran, Time: "30.000 manifestanti potrebbero essere stati uccisi in due giorni" Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook