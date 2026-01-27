L'Iran è in fiamme e molte famiglie sono colpite da conflitti e incertezze. In questo contesto, è difficile trovare parole che riescano a esprimere tutta la sofferenza e l’incertezza di chi vive lontano dalla propria terra e dai propri cari. Questa testimonianza ci invita a riflettere sulla complessità e le difficoltà di un paese in tumulto, e sul dolore di chi aspetta notizie dai propri cari.

di Neda Azad Mi chiamo Neda Azad. Sono Persiana. L’Iran – la mia terra – è in fiamme. Ancora una volta. Raramente, però, le fiamme sono state così alte. Il mondo sa chi è l’incendiario: un regime che si fa chiamare Repubblica e che interpreta, nel modo più brutale, il significato letterale della parola Islam: sottomissione. La mia casa brucia, nell’inferno scatenato col pretesto di sedare manifestazioni nate in seguito allo sciopero dei gran bazar, e rapidamente estese alle piazze di oltre duecentocinquanta province del Paese. E più la protesta si allargava, più la risposta del regime si faceva spietata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’Iran brucia e non ho notizie della mia famiglia. La colpa che non potrò mai espiare: essere viva”

Approfondimenti su Iran Terra

Niccolò Califano condivide la difficile situazione della sua fidanzata, rimasta bloccata in Iran durante le recenti tensioni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Iran Terra

Argomenti discussi: L'Iran brucia e non ho notizie della mia famiglia. La colpa che non potrò mai espiare: essere viva; In marcia per l'Iran. Attivista: Non ho notizie dalla mia famiglia; Redaelli: Il regime iraniano è indebolito, ma senza opposizione strutturata il crollo non è imminente; Iran. La protesta nazionale come ordine pubblico: ‘punizioni lievi’ a chi si consegna.

L’Iran brucia, l’opposizione: morti 12.000 manifestanti. Il regime minimizza. Trump: Patrioti iraniani resistete. L’aiuto è in arrivoLa repressione nella Repubblica islamica si fa sempre più dura. Massacri di civili scesi in piazza per protestare contro il regime vengono segnalati in diverse città e aree del Paese. Gli Usa sarebber ... msn.com

Renzi sfida il regime iraniano sotto l’ambasciata: sigaretta accesa e Khamenei che brucia (VIDEO)Una sigaretta accesa davanti all’ ambasciata dell’Iran a Roma, una foto della Guida Suprema Ali Khamenei che brucia e un messaggio politico che punta a rompere il silenzio internazionale. È la scena a ... giornalelavoce.it

Sepolto sotto i ghiacci della Groenlandia, o quelli confortevoli di Davos, brucia ancora l’Iran. Di libertà. Di sangue. Di speranza disperata. Non smettiamo di ascoltare, gridare, capire, lottare per i manifestanti di Teheran. Per le ragazze svelate. Per i giovani a E x.com

Andrea Villa ha affisso a Torino un nuovo manifesto. E' ritratta Mahsa Amini, arrestata e uccisa in Iran nel 2022 per aver indossato l'hijab in modo sbagliato, mentre accende una sigaretta bruciando una fota dell’Ayatollah. "Il gesto, quotidiano e apparentement - facebook.com facebook