L’ira di Teheran con Roma convocata l’ambasciatrice italiana | Irresponsabili le parole di Tajani sui pasdaran

L’ambasciata italiana in Iran è stata convocata a seguito delle dichiarazioni di Tajani sui Pasdaran. Il governo di Teheran ha espresso forte disapprovazione, definendo irresponsabili le affermazioni del ministro degli Esteri italiano. La situazione evidenzia le tensioni diplomatiche tra i due paesi e la delicatezza delle relazioni internazionali in un contesto di crescente complessità regionale.

L’ ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amadei, è stata convocata al ministero degli Affari esteri di Teheran dopo che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato l’intenzione di proporre l’inclusione dei Guardiani della Rivoluzione iraniana (Pasdaran) nella lista delle organizzazioni terroristiche dell’Unione europea. Amadei è stata convocata da Ali Reza Yousefi, direttore generale per l’Europa occidentale. La conferma della Farnesina La Farnesina ha confermato la convocazione dell’ambasciatrice Amadei, precisando che si tratta di una protesta formale contro le dichiarazioni del ministro degli Esteri sui Pasdaran. 🔗 Leggi su Feedpress.me

