Liquido rosa-fucsia nel fiume Solofrana | scatta la denuncia del Sindaco

La fuoriuscita di un liquido rosa-fucsia dal fiume Solofrana, documentata da un video, ha portato alla denuncia del Sindaco di Mercato San Severino. L'episodio evidenzia la presenza di un possibile inquinamento, che richiede approfondimenti e interventi tempestivi per tutelare l’ambiente e la salute pubblica.

