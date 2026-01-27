Liquido rosa-fucsia nel fiume Solofrana | scatta la denuncia del Sindaco

Da avellinotoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La fuoriuscita di un liquido rosa-fucsia dal fiume Solofrana, documentata da un video, ha portato alla denuncia del Sindaco di Mercato San Severino. L'episodio evidenzia la presenza di un possibile inquinamento, che richiede approfondimenti e interventi tempestivi per tutelare l’ambiente e la salute pubblica.

MERCATO SAN SEVERINO — Un video della durata di circa tredici secondi documenta la fuoriuscita di un liquido di colore rosa-fucsia da una conduttura idrica situata nei pressi delle vasche di laminazione, nella frazione Acigliano. Il fluido, una volta riversatosi all’esterno, ha raggiunto il fiume.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Solofrana

Scarichi fucsia nel Fiume Solofrana: Somma sporge denuncia in Procura

È stato segnalato un episodio di scarico di liquido fucsia nel fiume Solofrana, documentato da un video di circa 13 secondi.

Malvagna, sorpreso a smaltire il liquido di molitura delle olive senza alcun filtraggio: scatta la denuncia

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Solofrana

liquido rosa fucsia nelScarichi di liquido fucsia nel Solofrana: la denuncia del sindaco di Mercato San SeverinoMERCATO SAN SEVERINO- Un video di circa 13 secondi per documentare lo scarico di liquido color rosa-fucsia fuoriuscito da una conduttura idrica in prossimità delle vasche di laminazione, alla frazione ... irpinianews.it

liquido rosa fucsia nelSolofrana, liquido rosa nel fiume: scatta l’esposto in ProcuraUn’anomala fuoriuscita di liquido color rosa-fucsia finisce al centro di un’indagine ambientale a Mercato San Severino. agro24.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.