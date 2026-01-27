Liquido rosa-fucsia nel fiume Solofrana | scatta la denuncia del Sindaco
La fuoriuscita di un liquido rosa-fucsia dal fiume Solofrana, documentata da un video, ha portato alla denuncia del Sindaco di Mercato San Severino. L'episodio evidenzia la presenza di un possibile inquinamento, che richiede approfondimenti e interventi tempestivi per tutelare l’ambiente e la salute pubblica.
MERCATO SAN SEVERINO — Un video della durata di circa tredici secondi documenta la fuoriuscita di un liquido di colore rosa-fucsia da una conduttura idrica situata nei pressi delle vasche di laminazione, nella frazione Acigliano. Il fluido, una volta riversatosi all’esterno, ha raggiunto il fiume.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
