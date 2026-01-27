L’Ipswich contendente alla promozione ingaggia il centrocampista del Sunderland Dan Neil

L'Ipswich ha annunciato l'acquisto di Dan Neil dal Sunderland, rafforzando la propria rosa a centrocampo. Questa operazione mira a migliorare le possibilità di promozione e a consolidare la posizione in campionato. La decisione si inserisce in un progetto volto a rafforzare la squadra e a competere con maggior continuità.

2026-01-27 13:05:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’Ipswich ha rafforzato le proprie opzioni a centrocampo mentre cerca di uscire dal campionato ingaggiando Dan Neil dal Sunderland. Neil è stato il capitano dei Wearsiders a Wembley nella vittoria finale degli spareggi della scorsa stagione contro lo Sheffield United, ma ha lottato per guadagnare tempo in Premier League dopo gli arrivi di Granit Xhaka, Noah Sadiki e Habib Diarra. Neil, 24 anni, ha firmato un contratto di prestito iniziale di sei mesi con l’Ipswich e, con il suo contratto al Sunderland in scadenza in estate, ha effettivamente posto fine a un’associazione durata 18 anni con il club della sua città natale.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Ipswich Dan Neil

