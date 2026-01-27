Lions e Voa Voa | 45mila euro per il progetto ' Gocce di speranza'

Questa iniziativa ha permesso di raccogliere 45.000 euro per il progetto 'Gocce di speranza'. Un contributo che testimonia l'impegno e la collaborazione tra le associazioni, contribuendo a sostenere bisogni sociali e sanitari. La donazione rappresenta un passo importante verso il miglioramento delle condizioni delle persone coinvolte, sottolineando l'importanza del lavoro di rete e solidarietà.

Firenze, 27 gennaio 2026 - Un assegno da 45.000 euro, ma soprattutto un impegno mantenuto che anzi ha anche superato le aspettative. È quanto i Lions del Distretto 108LA Toscana hanno consegnato all’Associazione Voa Voa! Amici di Sofia Aps, al termine di un percorso di raccolta fondi che ha coinvolto i Lions club di tutta la regione nel corso dell’annata 2024–2025. La cerimonia si è svolta dinanzi all’ospedale pediatrico Meyer, l uogo simbolo della sanità pediatrica toscana e cuore operativo di un progetto - che oggi può dirsi compiuto – per il quale l’Associazione fiorentina si è intensamente impegnata negli ultimi dieci anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il 23 dicembre all'AOU Meyer di Firenze, Voa Voa! Amici di Sofia ha completato una donazione di 125 mila euro, contribuendo alla missione di rendere la Toscana una regione “MLD-free”.

