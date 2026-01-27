L’Intelligenza artificiale ridurrà i migranti

L’Intelligenza artificiale sta modificando vari settori, influenzando anche le dinamiche migratorie. Impatti e scenari futuri sono al centro di molte discussioni, ma è importante analizzare i dati e le tendenze con approccio critico e obiettivo. In questo contesto, comprendere le reali implicazioni dell’innovazione tecnologica è fondamentale per valutare le sue conseguenze sociali ed economiche.

Gli stranieri dovevano sostituire le popolazioni occidentali, ma tra poco saranno sostituiti a loro volta. Secondo Alex Karp, l’ad di Palantir, l’innovazione e l’Ia renderanno superata la questione di dover importare manodopera a basso costo. Alex Karp, amministratore delegato di Palantir, ha lanciato la provocazione dal pulpito di Davos all’ultima edizione World Economic Forum. «L’Intelligenza artificiale permetterà di ridurre drasticamente l’immigrazione perché non avremo più bisogno di importare persone per i lavori di basso livello». E la memoria subito corre al 2017. 🔗 Leggi su Laverita.info

